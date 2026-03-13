Мировые продажи электромобилей в феврале достигли 1,1 млн, но рынок показывает разные тенденции в регионах

В феврале 2026 года в мире было продано 1,1 миллиона электромобилей. При этом рынок демонстрирует разные тенденции: в Европе продажи растут, тогда как в Северной Америке наблюдается спад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

По данным издания, за первые два месяца 2026 года в мире было продано 2,2 миллиона электромобилей. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом в феврале продажи также были на 11% ниже, чем год назад, и на 11% меньше, чем в январе.

Наибольший рост показывает Европа. Продажи электромобилей в регионе с начала года выросли на 21%.

Лидерами стали Германия и Франция. В Германии продажи увеличились на 26% после введения новой программы субсидирования в начале 2026 года, а во Франции — на 30% благодаря действующей программе стимулирования.

Значительный рост также демонстрирует и Италия. В феврале продажи электромобилей в стране выросли на 23% по сравнению с предыдущим месяцем — это лучший показатель за всю историю продаж электрокаров в стране. С начала года рынок Италии вырос на 98%.

В Северной Америке ситуация иная. Хотя в феврале продажи выросли на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала года они уменьшились на 36%.

Основной спад приходится на США. В частности, продажи электромобилей Ford с начала года упали на 70%, Honda на 81%, а Kia на 52%.

Рынок Канады также сократился на 23% с начала года. В то же время страна пытается стимулировать спрос. В частности, разрешен импорт электромобилей китайского производства со сниженной тарифной ставкой 6,1%. Первое окно подачи заявок на импорт открыли 1 марта, и оно продлится шесть месяцев.

В Китае продажи электромобилей в феврале снизились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связывают с возобновлением налога на покупку электромобилей и изменениями в программе обмена.

Напомним

