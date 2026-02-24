Названо топ-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто в Україні у січні
Київ • УНН
У січні українці придбали майже 3,5 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Бензинові авто склали 49% цього сегмента, а електромобілі – 29%.
У січні 2026 року українці придбали майже 3,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що впродовж січня український автопарк поповнили 17 тис. легковиків з пробігом -таким чином, кожен п’ятий автомобіль із цієї кількості був віком до 5 років.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 49%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 29%;
- гібридні – 15%;
- дизельні – 6%;
- авто з ГБО – 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- NISSAN Rogue - 203 од.;
- TESLA Model Y - 158 од.;
- MAZDA CX5 - 152 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 136 од.;
- TESLA Model 3 - 125 од.;
- FORD Escape - 87 од.;
- AUDI Q5 - 86 од.;
- JEEP Compass - 69 од.;
- KIA Niro - 66 од.;
- MAZDA CX-30 - 63 од.
Нагадаємо
Минулого року українці купили 96,9 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, імпортованих з-за кордону. Електромобілі склали 60% цього сегмента.
В Україні зріс попит на вживані авто зі США: найпопулярніші моделі 2025 року 20.01.26, 15:54 • 3008 переглядiв