23 лютого, 17:51 • 11950 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 23811 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 19973 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 20005 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 16037 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 13041 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 12023 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12709 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 44892 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 49264 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Названо топ-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто в Україні у січні

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У січні українці придбали майже 3,5 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Бензинові авто склали 49% цього сегмента, а електромобілі – 29%.

Названо топ-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто в Україні у січні

У січні 2026 року українці придбали майже 3,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що впродовж січня український автопарк поповнили 17 тис. легковиків з пробігом -таким чином, кожен п’ятий автомобіль із цієї кількості був віком до 5 років.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 49%.

Далі йдуть:

  • електромобілі – 29%;
    • гібридні – 15%;
      • дизельні – 6%;
        • авто з ГБО – 1%.

          Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

          • NISSAN Rogue - 203 од.;
            • TESLA Model Y - 158 од.;
              • MAZDA CX5 - 152 од.;
                • VOLKSWAGEN Tiguan - 136 од.;
                  • TESLA Model 3 - 125 од.;
                    • FORD Escape - 87 од.;
                      • AUDI Q5 - 86 од.;
                        • JEEP Compass - 69 од.;
                          • KIA Niro - 66 од.;
                            • MAZDA CX-30 - 63 од.

                              Нагадаємо

                              Минулого року українці купили 96,9 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, імпортованих з-за кордону. Електромобілі склали 60% цього сегмента.

                              В Україні зріс попит на вживані авто зі США: найпопулярніші моделі 2025 року 20.01.26, 15:54 • 3008 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Авто