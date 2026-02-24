Названы топ-10 самых популярных импортированных подержанных авто в Украине в январе

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 февраля, 17:51 • 13679 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 28760 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 22850 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 22796 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 17895 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 13927 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 12514 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12897 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 46572 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 50638 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
92%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 10782 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 12147 просмотра
Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗСVideo23 февраля, 21:28 • 9544 просмотра
В Москве взорвался полицейский автомобиль, есть жертвыVideo23 февраля, 21:51 • 6402 просмотра
Зеленский поздравил нового премьер-министра Нидерландов: что сказал Президент самому молодому главе правительства в истории страны23 февраля, 23:22 • 10412 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 26196 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 46572 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 50638 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 143612 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 152713 просмотра
Актуальные люди
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Блогеры
Музыкант
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Николаев
Соединённые Штаты
Львов
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 12156 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 10787 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 12613 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 65734 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 69012 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Старлинк
Дипломатка

Названы топ-10 самых популярных импортированных подержанных авто в Украине в январе

Киев • УНН

 • 1844 просмотра

В январе украинцы приобрели почти 3,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы. Бензиновые авто составили 49% этого сегмента, а электромобили – 29%.

Названы топ-10 самых популярных импортированных подержанных авто в Украине в январе

В январе 2026 года украинцы приобрели почти 3,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром, информирует УНН.

Детали

Указывается, что в течение января украинский автопарк пополнили 17 тыс. легковых автомобилей с пробегом – таким образом, каждый пятый автомобиль из этого количества был в возрасте до 5 лет.

Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей заняли бензиновые авто – 49%.

Далее следуют:

  • электромобили – 29%;
    • гибридные – 15%;
      • дизельные – 6%;
        • авто с ГБО – 1%.

          Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

          • NISSAN Rogue - 203 ед.;
            • TESLA Model Y - 158 ед.;
              • MAZDA CX5 - 152 ед.;
                • VOLKSWAGEN Tiguan - 136 ед.;
                  • TESLA Model 3 - 125 ед.;
                    • FORD Escape - 87 ед.;
                      • AUDI Q5 - 86 ед.;
                        • JEEP Compass - 69 ед.;
                          • KIA Niro - 66 ед.;
                            • MAZDA CX-30 - 63 ед.

                              Напомним

                              В прошлом году украинцы купили 96,9 тыс. подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за границы. Электромобили составили 60% этого сегмента.

                              В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели 2025 года20.01.26, 15:54 • 3012 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Авто