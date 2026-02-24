Названы топ-10 самых популярных импортированных подержанных авто в Украине в январе
В январе украинцы приобрели почти 3,5 тыс. подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, ввезенных из-за границы. Бензиновые авто составили 49% этого сегмента, а электромобили – 29%.
В январе 2026 года украинцы приобрели почти 3,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром, информирует УНН.
Детали
Указывается, что в течение января украинский автопарк пополнили 17 тыс. легковых автомобилей с пробегом – таким образом, каждый пятый автомобиль из этого количества был в возрасте до 5 лет.
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковых автомобилей заняли бензиновые авто – 49%.
Далее следуют:
- электромобили – 29%;
- гибридные – 15%;
- дизельные – 6%;
- авто с ГБО – 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- NISSAN Rogue - 203 ед.;
- TESLA Model Y - 158 ед.;
- MAZDA CX5 - 152 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 136 ед.;
- TESLA Model 3 - 125 ед.;
- FORD Escape - 87 ед.;
- AUDI Q5 - 86 ед.;
- JEEP Compass - 69 ед.;
- KIA Niro - 66 ед.;
- MAZDA CX-30 - 63 ед.
Напомним
В прошлом году украинцы купили 96,9 тыс. подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, импортированных из-за границы. Электромобили составили 60% этого сегмента.
