Світові продажі електромобілів у лютому досягли 1,1 млн, але ринок показує різні тенденції в регіонах

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12:53 • 12470 перегляди
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
10:42 • 14631 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 32911 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 63381 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 58745 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 88114 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 42729 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 27748 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 21141 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23962 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
29%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США дозволили купувати російську нафту в морі протягом 30 днів13 березня, 04:13 • 14792 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 31761 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27599 перегляди
Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot - Міноборони12:19 • 12373 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 8316 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
12:53 • 12471 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27734 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня13 березня, 07:00 • 31875 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 88115 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 50387 перегляди
Актуальнi люди
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Блогери
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Франція
Іран
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo12:24 • 8478 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 27734 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 26821 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 26521 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 24682 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення

Світові продажі електромобілів у лютому досягли 1,1 млн, але ринок показує різні тенденції в регіонах

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Світовий ринок електрокарів демонструє зростання у Європі та значний спад у США. Загальні продажі за два місяці 2026 року скоротилися на 8 відсотків.

Світові продажі електромобілів у лютому досягли 1,1 млн, але ринок показує різні тенденції в регіонах

У лютому 2026 року у світі продали 1,1 мільйона електромобілів. Водночас ринок демонструє різні тенденції: у Європі продажі зростають, тоді як у Північній Америці спостерігається спад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еlectrek.

Деталі

За даними видання, за перші два місяці 2026 року у світі продали 2,2 мільйона електромобілів. Це на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом у лютому продажі також були на 11% нижчими, ніж рік тому і на 11% меншими, ніж у січні.

Найбільше зростання показує Європа. Продажі електромобілів у регіоні з початку року зросли на 21%.

Лідерами стали Німеччина та Франція. У Німеччині продажі збільшилися на 26% після запровадження нової програми субсидування на початку 2026 року, а у Франції - на 30% завдяки чинній програмі стимулювання.

Значне зростання також демонструє й Італія. У лютому продажі електромобілів у країні зросли на 23% у порівнянні з попереднім місяцем - це найкращий показник за всю історію продажів електрокарів у країні. З початку року ринок Італії зріс на 98%.

У Північній Америці ситуація інша. Хоча у лютому продажі зросли на 8% порівняно з попереднім місяцем, з початку року вони зменшилися на 36%.

Основний спад припадає на США. Зокрема, продажі електромобілів Ford з початку року впали на 70%, Honda на 81%, а Kia на 52%.

Ринок Канади також скоротився на 23% з початку року. Водночас, країна намагається стимулювати попит. Зокрема, дозволено імпорт електромобілів китайського виробництва зі зниженою тарифною ставкою 6,1%. Перше вікно подання заявок на імпорт відкрили 1 березня і воно триватиме шість місяців.

У Китаї продажі електромобілів у лютому знизилися на 32% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це пов’язують із відновленням податку на купівлю електромобілів та змінами у програмі обміну.

Нагадаємо

У січні українці придбали майже 3,5 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених з-за кордону. Бензинові авто склали 49% цього сегмента, а електромобілі – 29%.

Алла Кіосак

СвітАвто
Техніка
Тренд
Бренд
Канада
Франція
Італія
Європа
Північна Америка
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки