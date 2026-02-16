$42.990.00
Регистрация электромобилей в США впервые за десятилетие продемонстрировала падение из-за отмены налоговых льгот

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Рынок электромобилей США в 2025 году впервые с 2016 года показал падение регистраций на 0,4%. Это связано с отменой федеральных налоговых стимулов, что охладило потребительский интерес.

Регистрация электромобилей в США впервые за десятилетие продемонстрировала падение из-за отмены налоговых льгот

Рынок электромобилей Соединенных Штатов по итогам 2025 года впервые с 2016 года вошел в зону отрицательных показателей, продемонстрировав падение регистраций на 0,4%. Основной причиной такой динамики аналитики называют завершение действия федеральных налоговых стимулов, что привело к охлаждению потребительского интереса после стремительного роста в предыдущие годы. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету S&P Global Mobility, в 2025 году было зарегистрировано 1,3 миллиона электромобилей, что составило 7,8% от общего объема продаж. Это резко контрастирует с показателями 2021 года, когда рынок вырос на рекордные 88%. Главный автомобильный аналитик S&P Стефани Бринли отмечает, что рынок может стабилизироваться только при условии расширения модельного ряда и развития инфраструктуры.

Toyota представила свой первый электрический трехрядный кроссовер11.02.26, 10:19 • 4456 просмотров

Рынок должен начать стабилизироваться в этом году, поскольку появляется больше электромобилей, а инфраструктура продолжает расти. Есть возможность для роста, хотя далеко не уверенно, что восстановление начнется именно в этом году

– отметила Бринли.

Влияние отмены субсидий на потребительское поведение

Падение спроса напрямую связано с отсутствием финансовой поддержки от государства, которая ранее существенно снижала стоимость покупки для конечного потребителя.

Эксперты отмечают, что многие покупатели поспешили приобрести авто до момента отмены льгот, что создало эффект "преждевременного спроса" и привело к дальнейшему спаду. Хотя за последние пять лет рынок электрокаров вырос почти в восемь раз, текущая ситуация демонстрирует сложный переход от ранних сторонников технологии к массовому потребителю.

ЕС и Китай договорились о новых правилах импорта электромобилей09.02.26, 02:41 • 4963 просмотра

Степан Гафтко

Авто
Техника
Государственный бюджет
Тренд
Соединённые Штаты