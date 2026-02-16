$42.990.00
Реєстрація електромобілів у США вперше за десятиліття продемонструвала падіння через скасування податкових пільг

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Ринок електромобілів США у 2025 році вперше з 2016 року показав падіння реєстрацій на 0,4%. Це пов'язано зі скасуванням федеральних податкових стимулів, що охолодило споживчий інтерес.

Реєстрація електромобілів у США вперше за десятиліття продемонструвала падіння через скасування податкових пільг

Ринок електромобілів Сполучених Штатів за підсумками 2025 року вперше з 2016 року увійшов у зону негативних показників, продемонструвавши падіння реєстрацій на 0,4%. Основною причиною такої динаміки аналітики називають завершення дії федеральних податкових стимулів, що призвело до охолодження споживчого інтересу після стрімкого зростання в попередні роки. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Згідно зі звітом S&P Global Mobility, у 2025 році було зареєстровано 1,3 мільйона електромобілів, що склало 7,8% від загального обсягу продажів. Це різко контрастує з показниками 2021 року, коли ринок зріс на рекордні 88%. Головна автомобільна аналітикиня S&P Стефані Брінлі зазначає, що ринок може стабілізуватися лише за умови розширення модельного ряду та розвитку інфраструктури.

Toyota представила свій перший електричний трирядний кросовер11.02.26, 10:19 • 4456 переглядiв

Ринок має почати стабілізуватися цього року, оскільки з’являється більше електромобілів, а інфраструктура продовжує зростати. Є можливість для зростання, хоча далеко не впевнено, що відновлення почнеться саме цього року

– зазначила Брінлі.

Вплив скасування субсидій на споживчу поведінку

Падіння попиту безпосередньо пов'язане з відсутністю фінансової підтримки від держави, яка раніше суттєво знижувала вартість покупки для кінцевого споживача.

Експерти наголошують, що багато покупців поспішили придбати авто до моменту скасування пільг, що створило ефект "передчасного попиту" і призвело до подальшого спаду. Хоча за останні п'ять років ринок електрокарів зріс майже у вісім разів, поточна ситуація демонструє складний перехід від ранніх прихильників технології до масового споживача.

ЄС та Китай домовилися про нові правила імпорту електромобілів 09.02.26, 02:41 • 4961 перегляд

Степан Гафтко

Авто
Техніка
Державний бюджет
Тренд
Сполучені Штати Америки