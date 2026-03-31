США не допустять китайські автомобілі з Канади на свій ринок, заявив посол Трампа

Сполучені Штати не дозволять китайським автомобілям, які можуть заходити на канадський ринок, потрапляти до США через кордон. Про це заявив посол США в Канаді Піт Гукстра, коментуючи торговельну політику Вашингтона щодо китайського автопрому. Про це 30 березня повідомило Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами Гукстри, Вашингтон не збирається відкривати американський ринок для китайських авто через Канаду, навіть якщо такі машини офіційно імпортуються на канадську територію. Він дав зрозуміти, що адміністрація Дональда Трампа має намір жорстко контролювати цей напрямок.

Заява пролунала на тлі посилення торговельного тиску США на китайських виробників електромобілів і автомобілів загалом. У Вашингтоні побоюються, що китайські компанії можуть використовувати Канаду як обхідний маршрут для виходу на американський ринок.

Що це означає для ринку

Фактично США сигналізують, що навіть у разі активнішого заходу китайських автовиробників до Канади доступ до американського ринку для них залишатиметься закритим. Це може ускладнити будь-які плани китайських брендів використовувати Північну Америку як єдиний торговельний простір для збуту автомобілів.

Заява також підкреслює, що автомобільна торгівля між США та Канадою дедалі більше залежатиме не лише від економічних рішень, а й від геополітичної політики Вашингтона щодо Китаю.

