США нанесли удары по связанным с Ираном целям в Сирии и Йемене
Киев • УНН
Американские военные атаковали склады оружия и логистические центры проиранских формирований в Сирии и Йемене. Командование США заявило о готовности и в дальнейшем защищать свой персонал и партнеров в регионе.
Центральное командование США подтверждает атаки на сирийские объекты, связанные с Ираном.
Передает УНН с ссылкой на The Jerusalem Post и Spiegel.
Детали
Американские военные атаковали позиции проиранских вооруженных формирований в Йемене и Сирии. Министерство обороны США объявило, что в минувшие выходные были нанесены авиаудары по нескольким складам оружия ополченцев Хуситов в Йемене.
В Сирии американские военные атаковали склад оружия и логистический центр, принадлежавшие проиранскому ополчению, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).
Справочно
Нападения произошли после больших потрясений на Ближнем Востоке. 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС, которая поддерживается Ираном, вторглась на юг Израиля и убила около 1200 человек, а еще 250 взяла в заложники. В результате войны другие поддерживаемые Ираном террористические группы атаковали Израиль.
В последние месяцы Иран совершил прямые нападения на Израиль, что побудило Израиль начать контратаку на иранские военные объекты.
С 7 октября военные силы США подверглись усиленным атакам со стороны поддерживаемых Ираном группировок в Сирии и Ираке.
Наше сообщение четкое. Нападения на американский персонал и партнеров по коалиции в регионе не будут допускаться. Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для защиты нашего персонала и партнеров по коалиции и отвечать на опрометчивые атаки
США и Великобритания начали атаки на объекты хуситов в Йемене - СМИ10 нояб. 2024, 08:42 • 21868 просмотров