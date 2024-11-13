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США нанесли удары по связанным с Ираном целям в Сирии и Йемене

Киев  •  УНН

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Американские военные атаковали склады оружия и логистические центры проиранских формирований в Сирии и Йемене. Командование США заявило о готовности и в дальнейшем защищать свой персонал и партнеров в регионе.

Центральное командование США подтверждает атаки на сирийские объекты, связанные с Ираном.

Передает УНН с ссылкой на The Jerusalem Post и Spiegel.

Детали

Американские военные атаковали позиции проиранских вооруженных формирований в Йемене и Сирии. Министерство обороны США объявило, что в минувшие выходные были нанесены авиаудары по нескольким складам оружия ополченцев Хуситов в Йемене.

В Сирии американские военные атаковали склад оружия и логистический центр, принадлежавшие проиранскому ополчению, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

Справочно

Нападения произошли после больших потрясений на Ближнем Востоке. 7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС, которая поддерживается Ираном, вторглась на юг Израиля и убила около 1200 человек, а еще 250 взяла в заложники. В результате войны другие поддерживаемые Ираном террористические группы атаковали Израиль.

В последние месяцы Иран совершил прямые нападения на Израиль, что побудило Израиль начать контратаку на иранские военные объекты.

С 7 октября военные силы США подверглись усиленным атакам со стороны поддерживаемых Ираном группировок в Сирии и Ираке.

Наше сообщение четкое. Нападения на американский персонал и партнеров по коалиции в регионе не будут допускаться. Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для защиты нашего персонала и партнеров по коалиции и отвечать на опрометчивые атаки

- сказал генерал Майкл Эрик Курилла, командующий CENTCOM.

США и Великобритания начали атаки на объекты хуситов в Йемене - СМИ10 нояб. 2024, 08:42 • 21868 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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