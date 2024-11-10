США и Великобритания начали атаки на объекты хуситов в Йемене - СМИ
Киев • УНН
США и Великобритания провели серию ударов по объектам хуситов в нескольких районах Йемена, включая провинции Сана и Аль-Худайдайда. По данным СМИ, атаки произошли в районах Джарбан, Аль-Хафа и Суфьян.
В воскресенье рано утром военные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов в районах Джарбан и Аль-Хафа, в провинции Сана, а также в округе Суфьян.
Пишет УНН с ссылкой на The Times of Israel, Al Manar и Al Masirah.
В соответствии с сообщениями йеменских СМИ, США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в районах Джарбан и Аль-Хафа, а также в провинции Сана.
Al Manar, связанный с шиитской группировкой «Хезболла», сообщает, что в районе Суфьян было нанесено два авиаудара, результаты которых пока неизвестны.
The Times of Israel сообщил сегодня рано утром об американских и британских атаках в Сане, провинции Амран и других районах.
ЦАХАЛ уничтожил более 50 террористических объектов в Газе и Ливане9 ноября 2024, 05:49 • 25667 просмотров
Иранское информационное агентство IRNA заявило об указанных атаках британо-американских военных сил, - целью наступления, согласно объявленной Ираном информации были районы в йеменской провинции Аль-Худайда, в частности, деревня в городе Аль-Джаррахи.
Йеменские хуситы с поддержкой Ирана превратились в мощную военную силу - ОНН4 ноября 2024, 02:00 • 52000 просмотров