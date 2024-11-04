Йеменские хуситы с поддержкой Ирана превратились в мощную военную силу - ОНН.

Йеменские повстанцы-хуситы превратились из местной вооруженной группировки с ограниченными возможностями в мощную военную организацию, которая пользуется поддержкой Ирана, иракских вооруженных группировок, ливанских боевиков Хезболлы и других. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Совбеза ООН, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что поддерживаемые Ираном хуситы использовали войну Израиля и ХАМАС в Секторе Газа, чтобы завоевать популярность в регионе и за его пределами, заявили эксперты, которые отслеживают санкции против хуситов, в 537-страничном докладе Совету безопасности ООН.

Чтобы поддержать ХАМАС хуситы нападают на суда в Красном море и Аденском заливе, нарушая правила мирового судоходства в ключевом геополитическом регионе.

Несмотря на заявления хуситов о том, что их целями будут суда, связанные с Израилем, комиссия заявила, что ее расследования показали, что повстанцы наносят удары по судам без разбора.

Хуситы могли использовать, полученные от рф, данные отслеживания для нападения на корабли в Красном море - СМИ

Анализ данных Международной морской организации, США и Великобритании показал, что в период с 15 ноября 2023 года по 31 июля 2024 года из районов, контролируемых хуситами, было совершено не менее 134 нападений на торговые и коммерческие суда, а также военные корабли США и Великобритании в Красном море и Аденском заливе.

По словам экспертов, во время своих атак хуситы использовали новую баллистическую ракету «Хатем-2».

Эксперты ООН заявили, что йеменский конфликт, начавшийся как внутренняя борьба и переросший в региональное противостояние, «теперь перерос в крупный международный кризис».

По оценкам экспертов, численность боевиков-хуситов сейчас оценивается в 350 тысяч человек по сравнению с 220 тысячами в 2022 году и 30 тысячами в 2015 году.

Группа наблюдает за трансформацией хуситов из локальной вооруженной группировки с ограниченными возможностями в мощную военную организацию, которая расширяет свои оперативные возможности далеко за пределы территорий, находящихся под ее контролем,