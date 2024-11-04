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Йеменские хуситы с поддержкой Ирана превратились в мощную военную силу - ОНН.

Йеменские хуситы с поддержкой Ирана превратились в мощную военную силу - ОНН.

Киев  •  УНН

02:00 • 544 просмотра

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По данным ООН, йеменские хуситы увеличили свою численность до 350 тысяч бойцов и получают поддержку от Ирана. Группа совершила более 130 атак на корабли в Красном море с ноября 2023 года.

Йеменские повстанцы-хуситы превратились из местной вооруженной группировки с ограниченными возможностями в мощную военную организацию, которая пользуется поддержкой Ирана, иракских вооруженных группировок, ливанских боевиков Хезболлы и других. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад Совбеза ООН, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что поддерживаемые Ираном хуситы использовали войну Израиля и ХАМАС в Секторе Газа, чтобы завоевать популярность в регионе и за его пределами, заявили эксперты, которые отслеживают санкции против хуситов, в 537-страничном докладе Совету безопасности ООН.

Чтобы поддержать ХАМАС хуситы нападают на суда в Красном море и Аденском заливе, нарушая правила мирового судоходства в ключевом геополитическом регионе.

Несмотря на заявления хуситов о том, что их целями будут суда, связанные с Израилем, комиссия заявила, что ее расследования показали, что повстанцы наносят удары по судам без разбора.

Хуситы могли использовать, полученные от рф, данные отслеживания для нападения на корабли в Красном море - СМИ25 октября 2024, 07:00 • 14827 просмотров

Анализ данных Международной морской организации, США и Великобритании показал, что в период с 15 ноября 2023 года по 31 июля 2024 года из районов, контролируемых хуситами, было совершено не менее 134 нападений на торговые и коммерческие суда, а также военные корабли США и Великобритании в Красном море и Аденском заливе.

По словам экспертов, во время своих атак хуситы использовали новую баллистическую ракету «Хатем-2».

Эксперты ООН заявили, что йеменский конфликт, начавшийся как внутренняя борьба и переросший в региональное противостояние, «теперь перерос в крупный международный кризис».

По оценкам экспертов, численность боевиков-хуситов сейчас оценивается в 350 тысяч человек по сравнению с 220 тысячами в 2022 году и 30 тысячами в 2015 году.

Группа наблюдает за трансформацией хуситов из локальной вооруженной группировки с ограниченными возможностями в мощную военную организацию, которая расширяет свои оперативные возможности далеко за пределы территорий, находящихся под ее контролем,

- говорится в докладе.

Эксперты заявили, что трансформация стала возможной благодаря передаче военной техники и обучения, проведенного элитными силами Корпуса стражей исламской революции Ирана, Хезболлой, а также иракскими специалистами и техниками.

Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене17 октября 2024, 03:17 • 75032 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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