США могут объявить информацию о новых санкциях против россии уже в ближайшее время - Рубио
Киев • УНН
Глава Госдепа сообщил о возможном объявлении санкций против россии. Решение ожидается после консультаций со спецпосланником, который вернулся из рф.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что решение о возможных санкциях против россии может быть принято уже сегодня. По его словам, после обсуждений с представителем США Стивом Уиткоффом, который недавно вернулся из поездки в рф, продолжаются дополнительные консультации, а результаты могут стать известными в ближайшие часы, пишет УНН со ссылкой на News Sky.
Детали
Марко Рубио сказал, что он "надеется объявить позже сегодня о том, вступят ли в силу потенциальные санкции против россии на этой неделе".
Госсекретарь США добавил, что разговаривал со специальным посланником Стивом Уиткоффом, который возвращается из поездки в россию, и "будет больше дискуссий в течение дня".
Он сказал журналистам, что, надеюсь, скоро будут некоторые объявления: "Возможно, позитивные, а может, нет".
Напомним
Ранее УНН писал, что американский президент заявил, что россия может избежать санкций, если заключит соглашение о прекращении убийств. Он отметил, что в бессмысленной войне гибнет много людей, включая российских солдат и тысячи украинцев.