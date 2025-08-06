США можуть оголосити інформацію щодо нових санкції проти росії вже найближчим часом - Рубіо
Київ • УНН
Очільник Держдепу повідомив про можливе оголошення санкцій проти росії. Рішення очікується після консультацій зі спецпосланцем, який повернувся з рф.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що рішення щодо можливих санкцій проти росії можуть бути ухвалені вже сьогодні. За його словами, після обговорень із представником США, Стівом Віткоффом, який нещодавно повернувся з поїздки до рф, тривають додаткові консультації, а результати можуть стати відомими найближчими годинами, пише УНН із посиланням на News Sky.
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Марко Рубіо сказав, що він "сподівається оголосити пізніше сьогодні про те, чи набудуть чинності потенційні санкції проти росії цього тижня".
Держсекретар США додав, що розмовляв зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до росії, і "буде більше дискусій протягом дня".
Він сказав журналістам, що, сподіваюся, незабаром будуть деякі оголошення: "Можливо, позитивні, а може, ні".
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що американський президент заявив, що росія може уникнути санкцій, якщо укладе угоду про припинення вбивств. Він зазначив, що у безглуздій війні гине багато людей, включаючи російських солдатів та тисячі українців.