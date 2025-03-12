США и Украина не обсуждали отставку Зеленского в Джидде - Fox News
Киев • УНН
На переговорах украинской и американской делегаций в Джидде вопрос отставки Владимира Зеленского не поднимался. Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.
Во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия), на переговорах украинской и американской делегаций не обсуждали отставку президента Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу журналистки Fox News Наны Саджай в соцсети Х (Twitter).
Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде
Напомним, Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".
Президент Украины заявил о готовности уйти с поста в обмен на членство Украины в НАТО. Он также отметил, что проведение выборов не гарантирует его отсутствие в президентской гонке.
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