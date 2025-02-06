Украине не могут провести выборы сейчас, ведь это противоречит Конституции - Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и россии Кит Келлог заявил, что Конституция Украины запрещает проведение выборов во время активных боевых действий, но все еще считает, что они нужны, ведь это является признаком демократии во время войны. Об этом Келлог сказал в эфире телеканала NewsMax, сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Они (Украина - ред.) не могут прямо сейчас, потому что это в их Конституции, что украинцы не могут их проводить до завершения боевых действий. Но мы достигнем момента, когда им надо будет проводить выборы. Это признак здоровой демократии - сказал Кэллоуг.

Он отметил, что выборы не означают, что Зеленский должен уйти, но подчеркнул, что признаком здоровой демократии является готовность и способность проводить выборы даже в военное время.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не может быть нелегитимным, ведь его избрали 73% избирателей, а во время войны выборы провести невозможно.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что вопрос проведения выборов до конца 2025 года не обсуждался. Украина готова объяснять, почему выборы во время войны невозможны.