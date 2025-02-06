Україні не можуть провести вибори зараз, адже це суперечить Конституції - Келлог

Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні та росії Кіт Келлог заявив, що Конституція України забороняє проведення виборів під час активних бойових дій, але все ще вважає, що вони потрібні, адже це є ознакою демократії під час війни. Про це Келлог сказав в ефірі телеканалу NewsMax, повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Вони (Україна – ред) не можуть просто зараз, тому що це в їхній Конституції, що українці не можуть їх проводити до завершення бойових дій. Але ми досягнемо моменту, коли їм треба буде проводити вибори. Це ознака здорової демократії - сказав Келлог.

Він наголосив, що вибори не означають, що Зеленський має піти, але наголосив, що ознакою здорової демократії є готовність і спроможність проводити вибори навіть у воєнний час.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не може бути нелегітимним, адже його обрали 73% виборців, а під час війни вибори провести неможливо.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що питання проведення виборів до кінця 2025 року не обговорювалося. Україна готова пояснювати, чому вибори під час війни неможливі.