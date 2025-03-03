Зеленський назвав умову, за якої готовий залишити посаду президента
Київ • УНН
Президент України заявив про готовність піти з посади в обмін на членство України в НАТО. Він також зазначив, що проведення виборів не гарантує його відсутність у президентській гонці.
Президент України Володимир Зеленський готовий піти з посади в обмін на членство України в НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю представникам ЗМІ у Лондоні, повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави держави, його "можна обміняти на НАТО".
Я сказав, що обмінююсь на членство в НАТО, значить, я свою місію виконав
При цьому він зазначив, що ймовірне проведення виборів в Україні не означає, що він знову не стане президентом.
"Недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Бо треба ще домовлятися зі мною", – сказав Зеленський.
Контекст
У лютому Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів під час війни активно порушує росія, а також воно почало з’являтися в дискусіях у Сполучених Штатах. Водночас, за його словами, жоден із західних партнерів офіційно не ініціював це питання.
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