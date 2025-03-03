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Зеленський назвав умову, за якої готовий залишити посаду президента

Київ • УНН

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Президент України заявив про готовність піти з посади в обмін на членство України в НАТО. Він також зазначив, що проведення виборів не гарантує його відсутність у президентській гонці.

Зеленський назвав умову, за якої готовий залишити посаду президента

Президент України Володимир Зеленський готовий піти з посади в обмін на членство України в НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю представникам ЗМІ у Лондоні, повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, його "можна обміняти на НАТО".

Я сказав, що обмінююсь на членство в НАТО, значить, я свою місію виконав

- підкреслив Зеленський.

При цьому він зазначив, що ймовірне проведення виборів в Україні не означає, що він знову не стане президентом.

"Недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Бо треба ще домовлятися зі мною", – сказав Зеленський.

Контекст

У лютому Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів під час війни активно порушує росія, а також воно почало з’являтися в дискусіях у Сполучених Штатах. Водночас, за його словами, жоден із західних партнерів офіційно не ініціював це питання.

Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку Зеленського та майбутні вибори25.02.25, 11:27 • 108130 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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