Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку Зеленського та майбутні вибори

Верховна Рада 268 голосами підтримала постанову про демократію в Україні в умовах агресії рф. Документ підтверджує підтримку Президента Володимира Зеленського та вказує на умови для майбутніх виборів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, пише УНН.

З другої спроби все ж таки проголосували сьогодні №13041 постанову про демократію (і підтримку Зеленського і майбутні вибори). Це ту, яку вчора провалили… "За" - 268" - написав Железняк у Telegram.

Як повідомив нардеп, юридична назва постанови - "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії рф", і вона передбачає наступне:

ВРУ наголошує, що саме володимир путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.

Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення рф воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.

ВРУ від імені українського народу заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту України оголосить проведення виборів Президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів.

ВРУ вкотре нагадує, що Президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів українським народом та Верховною Радою України.

Парламент України акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що Президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України.

ВРУ закликає міжнародне співтовариство об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії рф проти України і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України. Лише встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід’ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави.

Рада підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, приурочене до річниці війни