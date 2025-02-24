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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123297 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183048 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147432 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138899 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117390 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108026 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102993 перегляди

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Рада підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, приурочене до річниці війни

Рада підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, приурочене до річниці війни

Київ • УНН

 • 24579 перегляди

Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів, урядів та міжнародних організацій щодо третіх роковин вторгнення рф. 244 депутати підтримали документ із закликами про військову, економічну допомогу та сприяння євроінтеграції.

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до парламентів, урядів і міжнародних організацій у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Рада підтримала звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного збройного вторгнення рф в Україні,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтримали це звернення 244 народні депутати. 

Доповнення

Звернення містить заклики щодо сприяння активній участі держав – членів Організації Об’єднаних Націй у реалізації Плану перемоги України, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, а також щодо об’єднання зусиль із надання Україні військово-технічної, фінансово-економічної допомоги, зокрема у відновленні об’єктів енергетичної інфраструктури, надання гуманітарної допомоги для запобігання погіршенню гуманітарної ситуації в Європі, а також посилення політичного та санкційного тиску на державу-агресора. 

Депутати закликають до сприяння поверненню військовополонених і депортованих цивільних осіб, а також розробленню механізму безпечного повернення громадян, у тому числі повернення всіх дітей, яких депортовано або примусово переміщено у зв’язку із агресивною війною РФ проти України, та об’єднати зусилля для досягнення консенсусу щодо вступу України до Європейського Союзу та запрошення України приєднатися до Організації Північноатлантичного договору.

ЄС виділить Україні €3,5 млрд допомоги у березні - Урсула фон дер Ляєн24.02.25, 09:50 • 113096 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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