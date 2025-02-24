Рада підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, приурочене до річниці війни

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до парламентів, урядів і міжнародних організацій у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Рада підтримала звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного збройного вторгнення рф в Україні, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підтримали це звернення 244 народні депутати.

Доповнення

Звернення містить заклики щодо сприяння активній участі держав – членів Організації Об’єднаних Націй у реалізації Плану перемоги України, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, а також щодо об’єднання зусиль із надання Україні військово-технічної, фінансово-економічної допомоги, зокрема у відновленні об’єктів енергетичної інфраструктури, надання гуманітарної допомоги для запобігання погіршенню гуманітарної ситуації в Європі, а також посилення політичного та санкційного тиску на державу-агресора.

Депутати закликають до сприяння поверненню військовополонених і депортованих цивільних осіб, а також розробленню механізму безпечного повернення громадян, у тому числі повернення всіх дітей, яких депортовано або примусово переміщено у зв’язку із агресивною війною РФ проти України, та об’єднати зусилля для досягнення консенсусу щодо вступу України до Європейського Союзу та запрошення України приєднатися до Організації Північноатлантичного договору.

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