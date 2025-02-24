Рада підтримала звернення до парламентів, урядів і організацій, приурочене до річниці війни
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів, урядів та міжнародних організацій щодо третіх роковин вторгнення рф. 244 депутати підтримали документ із закликами про військову, економічну допомогу та сприяння євроінтеграції.
Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до парламентів, урядів і міжнародних організацій у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
Рада підтримала звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей у зв’язку з третіми роковинами повномасштабного збройного вторгнення рф в Україні,
Зазначається, що підтримали це звернення 244 народні депутати.
Доповнення
Звернення містить заклики щодо сприяння активній участі держав – членів Організації Об’єднаних Націй у реалізації Плану перемоги України, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським, а також щодо об’єднання зусиль із надання Україні військово-технічної, фінансово-економічної допомоги, зокрема у відновленні об’єктів енергетичної інфраструктури, надання гуманітарної допомоги для запобігання погіршенню гуманітарної ситуації в Європі, а також посилення політичного та санкційного тиску на державу-агресора.
Депутати закликають до сприяння поверненню військовополонених і депортованих цивільних осіб, а також розробленню механізму безпечного повернення громадян, у тому числі повернення всіх дітей, яких депортовано або примусово переміщено у зв’язку із агресивною війною РФ проти України, та об’єднати зусилля для досягнення консенсусу щодо вступу України до Європейського Союзу та запрошення України приєднатися до Організації Північноатлантичного договору.
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