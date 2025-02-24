Рада поддержала обращение к парламентам, правительствам и организациям, приуроченное к годовщине войны

Верховная Рада приняла постановление об обращении к парламентам, правительствам и международным организациям в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Рада поддержала обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с третьей годовщиной полномасштабного вооруженного вторжения рф в Украину, - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержали это обращение 244 народных депутата.

Дополнение

Обращение содержит призывы о содействии активному участию государств - членов Организации Объединенных Наций в реализации Плана победы Украины, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, а также по объединению усилий по предоставлению Украине военно-технической, финансово-экономической помощи, в частности в восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, предоставление гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Европе, а также усиление политического и санкционного давления на государство-агрессора.

Депутаты призывают к содействию возвращению военнопленных и депортированных гражданских лиц, а также разработке механизма безопасного возвращения граждан, в том числе возвращение всех детей, которые депортированы или принудительно перемещены в связи с агрессивной войной РФ против Украины, и объединить усилия для достижения консенсуса относительно вступления Украины в Европейский Союз и приглашения Украины присоединиться к Организации Североатлантического договора.

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