Рада поддержала обращение к парламентам, правительствам и организациям, приуроченное к годовщине войны
Киев • УНН
Верховная Рада приняла обращение к парламентам, правительствам и международным организациям по поводу третьей годовщины вторжения РФ. 244 депутата поддержали документ с призывами о военной, экономической помощи и содействии евроинтеграции.
Верховная Рада приняла постановление об обращении к парламентам, правительствам и международным организациям в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Рада поддержала обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с третьей годовщиной полномасштабного вооруженного вторжения рф в Украину,
Отмечается, что поддержали это обращение 244 народных депутата.
Дополнение
Обращение содержит призывы о содействии активному участию государств - членов Организации Объединенных Наций в реализации Плана победы Украины, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, а также по объединению усилий по предоставлению Украине военно-технической, финансово-экономической помощи, в частности в восстановлении объектов энергетической инфраструктуры, предоставление гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Европе, а также усиление политического и санкционного давления на государство-агрессора.
Депутаты призывают к содействию возвращению военнопленных и депортированных гражданских лиц, а также разработке механизма безопасного возвращения граждан, в том числе возвращение всех детей, которые депортированы или принудительно перемещены в связи с агрессивной войной РФ против Украины, и объединить усилия для достижения консенсуса относительно вступления Украины в Европейский Союз и приглашения Украины присоединиться к Организации Североатлантического договора.
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