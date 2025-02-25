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Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

Киев  •  УНН

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Верховная Рада 268 голосами поддержала постановление о демократии в Украине в условиях агрессии рф. Документ подтверждает легитимность Зеленского и невозможность выборов до установления мира.

Верховная Рада 268 голосами поддержала постановление о демократии в Украине в условиях агрессии рф. Документ подтверждает поддержку Президента Владимира Зеленского и указывает на условия для будущих выборов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк во вторник, пишет УНН.  

Со второй попытки все же проголосовали сегодня №13041 постановление о демократии (и поддержке Зеленского и будущих выборах). Это то, которое вчера провалили... «За» - 268»

- написал Железняк в Telegram.

Как сообщил нардеп, юридическое название постановления - «Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии рф», и оно предусматривает следующее:

  • ВРУ отмечает, что именно Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине на сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны такими международным сообществом.
  • Парламент констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения рф военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины. Вместе с тем, украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны.
  • ВРУ от имени украинского народа заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента Украины объявит проведение выборов Президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами.
  • ВРУ в очередной раз напоминает, что Президент Украины Владимир Зеленский избран на свободных, прозрачных, демократических выборах. Его мандат не ставится под сомнение украинским народом и Верховной Радой Украины.
  • Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и подчеркивает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.
  • ВРУ призывает международное сообщество объединить усилия с целью достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины. Только установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, неотъемлемой частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства.

Рада поддержала обращение к парламентам, правительствам и организациям, приуроченное к годовщине войны24.02.25, 13:23 • 22080 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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