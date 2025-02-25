Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

Верховная Рада 268 голосами поддержала постановление о демократии в Украине в условиях агрессии рф. Документ подтверждает поддержку Президента Владимира Зеленского и указывает на условия для будущих выборов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк во вторник, пишет УНН.

Со второй попытки все же проголосовали сегодня №13041 постановление о демократии (и поддержке Зеленского и будущих выборах). Это то, которое вчера провалили... «За» - 268»