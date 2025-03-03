Зеленский назвал условие, при котором готов покинуть пост президента
Киев • УНН
Президент Украины заявил о готовности уйти с должности в обмен на членство Украины в НАТО. Он также отметил, что проведение выборов не гарантирует его отсутствие в президентской гонке.
Президент Украины Владимир Зеленский готов уйти с должности в обмен на членство Украины в НАТО. Об этом он заявил в интервью представителям СМИ в Лондоне, сообщает УНН.
Детали
По словам главы государства, его "можно обменять на НАТО".
Я сказал, что обмениваюсь на членство в НАТО, значит, я свою миссию выполнил
При этом он отметил, что вероятное проведение выборов в Украине не означает, что он снова не станет президентом.
"Недостаточно просто провести выборы. Нужно было бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной", - сказал Зеленский.
Контекст
В феврале Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос проведения выборов во время войны активно поднимает россия, а также он начал появляться в дискуссиях в Соединенных Штатах. В то же время, по его словам, ни один из западных партнеров официально не инициировал этот вопрос.
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