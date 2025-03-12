США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді - Fox News

У вівторок, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія), на переговорах української та американської делегацій не обговорювали відставку президента України Володимира Зеленського. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку журналістки Fox News Нани Саджай у соцмережі Х (Twitter).

Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді - йдеться у дописі журналістки.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".

Президент України заявив про готовність піти з посади в обмін на членство України в НАТО. Він також зазначив, що проведення виборів не гарантує його відсутність у президентській гонці.

Україні не можуть провести вибори зараз, адже це суперечить Конституції - Келлог