США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді - Fox News
Київ • УНН
На переговорах української та американської делегацій у Джидді питання відставки Володимира Зеленського не порушувалося. Про це повідомила журналістка Fox News Нана Саджая.
У вівторок, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія), на переговорах української та американської делегацій не обговорювали відставку президента України Володимира Зеленського. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку журналістки Fox News Нани Саджай у соцмережі Х (Twitter).
Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".
Президент України заявив про готовність піти з посади в обмін на членство України в НАТО. Він також зазначив, що проведення виборів не гарантує його відсутність у президентській гонці.
Україні не можуть провести вибори зараз, адже це суперечить Конституції - Келлог06.02.25, 21:30 • 67085 переглядiв