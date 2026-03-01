$43.210.00
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 20817 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 33682 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 45566 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 41535 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 46127 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 48361 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 54788 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 48755 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 51462 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзивы
США и союзники нанесли почти 900 ударов по Ирану в течение первых 12 часов военной операции

Киев • УНН

 • 0 просмотра

США и партнеры совершили около 900 атак по стратегическим объектам Ирана. Целью операции является полная ликвидация наступательного потенциала Тегерана.

США и союзники нанесли почти 900 ударов по Ирану в течение первых 12 часов военной операции

Американские военные совместно с партнерами развернули беспрецедентную воздушную и морскую кампанию, совершив около 900 атак по стратегическим объектам Ирана с помощью авиации, флота и беспилотников. Об этом сообщила корреспондент Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя Пентагона, пишет УНН.

Детали

Как заявила Гриффин, операция проходит на фоне массированного иранского обстрела, в ходе которого было выпущено около 300 баллистических ракет. Главной целью союзников является полная ликвидация наступательного потенциала Тегерана, чтобы страна больше не имела возможности атаковать соседей с помощью ракет, дронов или военно-морских сил.

Отражение ракетных атак и удары по американским базам в Бахрейне

Несмотря на значительное пополнение иранского арсенала с прошлого лета, который сейчас насчитывает тысячи ракет различной дальности, американские системы ПВО успешно сдерживают вражеский огонь.

Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля28.02.26, 13:55 • 45574 просмотра

В штаб-квартире 5-го флота США в Бахрейне зафиксировано попадание в радиолокационную установку "Ray Dome" и пустой склад, однако военное руководство уверяет, что эти инциденты никоим образом не повлияли на выполнение боевой миссии. По словам американского чиновника, имеющиеся многочисленные резервы позволяют поддерживать высокую интенсивность операции и продолжать методичное уничтожение иранской военной инфраструктуры.

Продолжительность военной кампании и вопрос ядерных объектов

Командование ожидает, что активная фаза боевых действий продлится несколько недель, хотя окончательное решение о сроках остается за президентом США. Сейчас приоритетной задачей является окончательное подавление иранской противовоздушной обороны, на что может потребоваться еще несколько дней.

Отдельное внимание уделено местам хранения высокообогащенного урана – разведка США и партнеров точно знает их расположение, однако признает, что физическое уничтожение этих укрепленных объектов является чрезвычайно сложной технической задачей, которая требует дополнительного планирования.

Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи28.02.26, 23:48 • 20834 просмотра

Степан Гафтко

