США и союзники нанесли почти 900 ударов по Ирану в течение первых 12 часов военной операции

Американские военные совместно с партнерами развернули беспрецедентную воздушную и морскую кампанию, совершив около 900 атак по стратегическим объектам Ирана с помощью авиации, флота и беспилотников. Об этом сообщила корреспондент Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя Пентагона, пишет УНН.

Детали

Как заявила Гриффин, операция проходит на фоне массированного иранского обстрела, в ходе которого было выпущено около 300 баллистических ракет. Главной целью союзников является полная ликвидация наступательного потенциала Тегерана, чтобы страна больше не имела возможности атаковать соседей с помощью ракет, дронов или военно-морских сил.

Отражение ракетных атак и удары по американским базам в Бахрейне

Несмотря на значительное пополнение иранского арсенала с прошлого лета, который сейчас насчитывает тысячи ракет различной дальности, американские системы ПВО успешно сдерживают вражеский огонь.

Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля

В штаб-квартире 5-го флота США в Бахрейне зафиксировано попадание в радиолокационную установку "Ray Dome" и пустой склад, однако военное руководство уверяет, что эти инциденты никоим образом не повлияли на выполнение боевой миссии. По словам американского чиновника, имеющиеся многочисленные резервы позволяют поддерживать высокую интенсивность операции и продолжать методичное уничтожение иранской военной инфраструктуры.

Продолжительность военной кампании и вопрос ядерных объектов

Командование ожидает, что активная фаза боевых действий продлится несколько недель, хотя окончательное решение о сроках остается за президентом США. Сейчас приоритетной задачей является окончательное подавление иранской противовоздушной обороны, на что может потребоваться еще несколько дней.

Отдельное внимание уделено местам хранения высокообогащенного урана – разведка США и партнеров точно знает их расположение, однако признает, что физическое уничтожение этих укрепленных объектов является чрезвычайно сложной технической задачей, которая требует дополнительного планирования.

Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи