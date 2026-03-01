$43.210.00
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
21:48 • 21069 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 33771 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 45663 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 41602 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 46162 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 48388 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 54805 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 48772 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 51471 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
США та союзники завдали майже 900 ударів по Ірану протягом перших 12 годин військової операції

Київ • УНН

 • 38 перегляди

США та партнери здійснили близько 900 атак по стратегічних об'єктах Ірану. Метою операції є повна ліквідація наступального потенціалу Тегерана.

США та союзники завдали майже 900 ударів по Ірану протягом перших 12 годин військової операції

Американські військові спільно з партнерами розгорнули безпрецедентну повітряну та морську кампанію, здійснивши близько 900 атак по стратегічних об’єктах Ірану за допомогою авіації, флоту та безпілотників. Про це повідомила кореспондентка Дженніфер Гріффін з посиланням на представника Пентагону, пише УНН.

Деталі

Як заявила Гріффін, операція проходить на тлі масованого іранського обстрілу, під час якого було випущено близько 300 балістичних ракет. Головною метою союзників є повна ліквідація наступального потенціалу Тегерана, щоб країна більше не мала можливості атакувати сусідів за допомогою ракет, дронів чи військово-морських сил.

Відбиття ракетних атак та удари по американських базах у Бахрейні

Попри значне поповнення іранського арсеналу з минулого літа, який наразі налічує тисячі ракет різної дальності, американські системи ППО успішно стримують ворожий вогонь.

Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю28.02.26, 13:55 • 45660 переглядiв

У штаб-квартирі 5-го флоту США в Бахрейні зафіксовано влучання в радіолокаційну установку "Ray Dome" та порожній склад, проте військове керівництво запевняє, що ці інциденти жодним чином не вплинули на виконання бойової місії. За словами американського чиновника, наявні численні резерви дозволяють підтримувати високу інтенсивність операції та продовжувати методичне знищення іранської військової інфраструктури.

Тривалість військової кампанії та питання ядерних об'єктів

Командування очікує, що активна фаза бойових дій триватиме кілька тижнів, хоча остаточне рішення про терміни залишається за президентом США. Наразі пріоритетним завданням є остаточне придушення іранської протиповітряної оборони, на що може знадобитися ще кілька днів.

Окрему увагу приділено місцям зберігання високозбагаченого урану – розвідка США та партнерів точно знає їхнє розташування, проте визнає, що фізичне знищення цих укріплених об'єктів є надзвичайно складним технічним завданням, яке потребує додаткового планування.

Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї28.02.26, 23:48 • 21059 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Техніка
Пентагон
Тегеран
Бахрейн
Сполучені Штати Америки
Іран