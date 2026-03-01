США та союзники завдали майже 900 ударів по Ірану протягом перших 12 годин військової операції

Американські військові спільно з партнерами розгорнули безпрецедентну повітряну та морську кампанію, здійснивши близько 900 атак по стратегічних об’єктах Ірану за допомогою авіації, флоту та безпілотників. Про це повідомила кореспондентка Дженніфер Гріффін з посиланням на представника Пентагону, пише УНН.

Деталі

Як заявила Гріффін, операція проходить на тлі масованого іранського обстрілу, під час якого було випущено близько 300 балістичних ракет. Головною метою союзників є повна ліквідація наступального потенціалу Тегерана, щоб країна більше не мала можливості атакувати сусідів за допомогою ракет, дронів чи військово-морських сил.

Відбиття ракетних атак та удари по американських базах у Бахрейні

Попри значне поповнення іранського арсеналу з минулого літа, який наразі налічує тисячі ракет різної дальності, американські системи ППО успішно стримують ворожий вогонь.

Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю

У штаб-квартирі 5-го флоту США в Бахрейні зафіксовано влучання в радіолокаційну установку "Ray Dome" та порожній склад, проте військове керівництво запевняє, що ці інциденти жодним чином не вплинули на виконання бойової місії. За словами американського чиновника, наявні численні резерви дозволяють підтримувати високу інтенсивність операції та продовжувати методичне знищення іранської військової інфраструктури.

Тривалість військової кампанії та питання ядерних об'єктів

Командування очікує, що активна фаза бойових дій триватиме кілька тижнів, хоча остаточне рішення про терміни залишається за президентом США. Наразі пріоритетним завданням є остаточне придушення іранської протиповітряної оборони, на що може знадобитися ще кілька днів.

Окрему увагу приділено місцям зберігання високозбагаченого урану – розвідка США та партнерів точно знає їхнє розташування, проте визнає, що фізичне знищення цих укріплених об'єктів є надзвичайно складним технічним завданням, яке потребує додаткового планування.

Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї