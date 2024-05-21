США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия близки к окончательному двустороннему оборонному соглашению после того, как советник США по национальной безопасности достиг значительного прогресса в переговорах с Саудовской Аравией на выходных, сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Кирби заявил, что обе стороны "ближе, чем когда-либо", относительно двустороннего соглашения, которое сейчас "почти окончательное".

Участники переговоров США и Саудовской Аравии стремятся завершить работу над двусторонним соглашением, которое, как ожидается, потребует официальных гарантий США по защите королевства, а также доступа Саудовской Аравии к более передовому американскому оружию в обмен на прекращение закупок китайского оружия и ограничение инвестиций Пекина в стране.

Участники переговоров обсуждали продажу США истребителей F-35 и другого оружия Саудовской Аравии в рамках сделки, сказал американский чиновник.

Потенциальная продажа F-35 Саудовской Аравии не была гарантирована по ряду причин, но ее включение в обсуждение было важным.

Дополнение

Любая сделка должна соответствовать давнему соглашению с Израилем о том, что американское оружие, проданное в регионе, не должно ухудшать "качественное военное превосходство" Израиля, гарантируя, что американское оружие, поставляемое Израилю, "превосходит по возможностям" оружие, продаваемое соседям.

Комитет по иностранным делам Сената США и Палаты представителей по иностранным делам, члены которых критиковали роль Королевства в гибели гражданского населения в Йемене, имеют право пересматривать и блокировать продажу оружия в рамках неофициального процесса пересмотра.

Ожидается, что американо-саудовское соглашение о безопасности также будет предусматривать обмен новыми технологиями с Эр-Риядом, включая искусственный интеллект.

Когда сделка будет заключена, она станет частью широкого соглашения, представленного премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы решить, идти ли на уступки для обеспечения сделки, которая нормализует отношения с Саудовской Аравией.

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