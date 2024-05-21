США та Саудівська Аравія близькі до угоди щодо оборонного пакту
Київ • УНН
США і Саудівська Аравія близькі до завершення двосторонньої оборонної угоди, яка передбачає американські гарантії захисту Саудівської Аравії, доступ Саудівської Аравії до передових американських озброєнь, таких як літаки F-35, в обмін на припинення закупівель китайської зброї, а також обмін новими технологіями, включаючи штучний інтелект.
Сполучені Штати та Саудівська Аравія близькі до остаточної двосторонньої оборонної угоди після того, як радник США з національної безпеки досяг значного прогресу в переговорах із Саудівською Аравією на вихідних, повідомив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Кірбі заявив, що обидві сторони "ближчі, ніж будь-коли", щодо двосторонньої угоди, яка зараз "майже остаточна".
Учасники переговорів США та Саудівської Аравії прагнуть завершити роботу над двосторонньою угодою, яка, як очікується, вимагатиме офіційних гарантій США щодо захисту королівства, а також доступу Саудівської Аравії до більш передової американської зброї в обмін на припинення закупівель китайської зброї та обмеження інвестицій Пекіна в країні.
Учасники переговорів обговорювали продаж США винищувачів F-35 та іншої зброї Саудівській Аравії в рамках угоди, сказав американський чиновник.
Потенційний продаж F-35 Саудівській Аравії не був гарантований з низки причин, але його включення в обговорення було важливим.
Доповнення
Будь-яка угода має відповідати давній угоді з Ізраїлем про те, що американська зброя, продана в регіоні, не повинна погіршувати "якісну військову перевагу" Ізраїлю, гарантуючи, що американська зброя, що постачається Ізраїлю, "перевершує за можливостями" зброю, що продається сусідам.
Комітет із закордонних справ Сенату США та Палати представників із закордонних справ, члени яких критикували роль Королівства у загибелі цивільного населення в Ємені, мають право переглядати та блокувати продаж зброї в рамках неофіційного процесу перегляду.
Очікується, що американсько-саудівська угода про безпеку також передбачатиме обмін новими технологіями з Ер-Ріядом, включаючи штучний інтелект.
Коли угода буде укладена, вона стане частиною широкої угоди, представленої прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, щоб вирішити, чи йти на поступки для забезпечення угоди, яка нормалізує відносини з Саудівською Аравією.
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