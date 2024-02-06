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Актуальне
Саудівська Аравія збирається придбати більше військових Airbus A330

Саудівська Аравія збирається придбати більше військових Airbus A330

Київ • УНН

 • 25880 перегляди

Саудівська Аравія планує придбати більше транспортних літаків Airbus A330 MRTT і, можливо, військово-транспортних літаків A400M для посилення своїх ВПС.

Королівство вже володіє шістьма літаками Airbus A330 MRTT, але веде перемовини щодо нових військових літаків-заправників А330, оскільки країна прагне посилити свої військово-повітряні сили.

Про це передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Саудівська Аравія планує збільшити у свої власності кількість транспортних літаків A330 MRTT від Airbus, зміцнити можливості своїх військових сил, - тому, за словами Жана-Бріса Дюмона, керівника Air Power компанії Airbus, веде переговори про придбання Airbus A330.

Крім того, Королівство також розглядає можливість придбання військово-транспортного літака A400M.

Ми знаємо, що є інтерес до A400M, і ми вирішимо це питання з ВПС Саудівської Аравії та міністерством оборони

- сказав Дамонд в інтерв’ю в кулуарах Всесвітньої оборонної виставки, яка проходить в Ер-Ріяді.

Наразі у Саудівської Аравії є шість літаків Airbus A330 MRTT, які можна використовувати для дозаправки в повітрі або налаштувати для перевезення військ, вантажів і використання для медичної евакуації.

Доповнення

Саудівська Аравія також готова замовити більше винищувачів Eurofighter — спільного проекту Airbus, BAE Systems Plc та італійської Leonardo SpA.

Нагадаємо

Саудівська Аравія офіційно приєдналася до блоку БРІКС, про що було оголошено на саудівському державному телебаченні.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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