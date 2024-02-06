Саудівська Аравія збирається придбати більше військових Airbus A330
Київ • УНН
Саудівська Аравія планує придбати більше транспортних літаків Airbus A330 MRTT і, можливо, військово-транспортних літаків A400M для посилення своїх ВПС.
Королівство вже володіє шістьма літаками Airbus A330 MRTT, але веде перемовини щодо нових військових літаків-заправників А330, оскільки країна прагне посилити свої військово-повітряні сили.
Про це передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Саудівська Аравія планує збільшити у свої власності кількість транспортних літаків A330 MRTT від Airbus, зміцнити можливості своїх військових сил, - тому, за словами Жана-Бріса Дюмона, керівника Air Power компанії Airbus, веде переговори про придбання Airbus A330.
Крім того, Королівство також розглядає можливість придбання військово-транспортного літака A400M.
Ми знаємо, що є інтерес до A400M, і ми вирішимо це питання з ВПС Саудівської Аравії та міністерством оборони
Наразі у Саудівської Аравії є шість літаків Airbus A330 MRTT, які можна використовувати для дозаправки в повітрі або налаштувати для перевезення військ, вантажів і використання для медичної евакуації.
Доповнення
Саудівська Аравія також готова замовити більше винищувачів Eurofighter — спільного проекту Airbus, BAE Systems Plc та італійської Leonardo SpA.
Нагадаємо
Саудівська Аравія офіційно приєдналася до блоку БРІКС, про що було оголошено на саудівському державному телебаченні.
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