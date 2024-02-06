Саудовская Аравия собирается приобрести больше военных Airbus A330

Королевство уже владеет шестью самолетами Airbus A330 MRTT, но ведет переговоры о новых военных самолетах-заправщиках А330, поскольку страна стремится усилить свои военно-воздушные силы.

Об этом передает УНН с ссылкой на Bloomberg.

Детали

Саудовская Аравия планирует увеличить в свои собственности количество транспортных самолетов A330 MRTT от Airbus, укрепить возможности своих военных сил, - поэтому, по словам Жана-Бриса Дюмона, руководителя Air Power компании Airbus, ведет переговоры о приобретении Airbus A330.

Кроме того, Королевство также рассматривает возможность приобретения военно-транспортного самолета A400M.

Мы знаем, что есть интерес к A400M, и мы решим этот вопрос с ВВС Саудовской Аравии и министерством обороны - сказал Дамонд в интервью в кулуарах Всемирной оборонной выставки, которая проходит в Эр-Рияде.

В настоящее время у Саудовской Аравии есть шесть самолетов Airbus A330 MRTT, которые можно использовать для дозаправки в воздухе или настроить для перевозки войск, грузов и использования для медицинской эвакуации.

Дополнение

Саудовская Аравия также готова заказать больше истребителей Eurofighter - совместного проекта Airbus, BAE Systems Plc и итальянской Leonardo SpA.

Напомним,

Саудовская Аравия официально присоединилась к блоку БРИКС, о чем было объявлено на саудовском государственном телевидении.

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