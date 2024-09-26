США и Франция предлагают 21-дневное перемирие между Израилем и "Хезболлой"
Киев • УНН
США и Франция инициируют 21-дневное перемирие в конфликте между Израилем и "Хезболлой". Израиль рассматривает возможность наземной операции, а детали предложения о прекращении огня будут обнародованы в ближайшее время.
США и Франция выступили с инициативой 21-дневного перемирия в конфликте между Израилем и группировкой "Хезболла". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Израильский военный лидер также сообщил о возможности наземной операции после серии мощных авиаударов.
На фоне растущих опасений относительно эскалации конфликта в масштабную войну на Ближнем Востоке, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в ближайшее время США и Франция обнародуют детали своего предложения по временному прекращению огня в Ливане.
Пентагон: Израиль не планирует наземной операции в Ливане в ближайшее время26 сентября 2024, 00:11 • 3101 просмотр