США и Франция предлагают 21-дневное перемирие между Израилем и "Хезболлой"

США и Франция выступили с инициативой 21-дневного перемирия в конфликте между Израилем и группировкой "Хезболла". Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Израильский военный лидер также сообщил о возможности наземной операции после серии мощных авиаударов.

На фоне растущих опасений относительно эскалации конфликта в масштабную войну на Ближнем Востоке, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в ближайшее время США и Франция обнародуют детали своего предложения по временному прекращению огня в Ливане.

Пентагон: Израиль не планирует наземной операции в Ливане в ближайшее время