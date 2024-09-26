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США та Франція пропонують 21-денне перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"

США та Франція пропонують 21-денне перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"

Київ • УНН

 • 20308 перегляди

США та Франція ініціюють 21-денне перемир'я в конфлікті між Ізраїлем та "Хезболлою". Ізраїль розглядає можливість наземної операції, а деталі пропозиції щодо припинення вогню будуть оприлюднені найближчим часом.

США та Франція виступили з ініціативою 21-денного перемир’я в конфлікті між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла". Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ізраїльський військовий лідер також повідомив про можливість наземної операції після серії потужних авіаударів.

На тлі зростаючих побоювань щодо ескалації конфлікту в масштабну війну на Близькому Сході, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що найближчим часом США та Франція оприлюднять деталі своєї пропозиції щодо тимчасового припинення вогню в Лівані.

Пентагон: Ізраїль не планує наземної операції в Лівані найближчим часом26.09.24, 03:11 • 19358 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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