США доставили в Украину 7 мощных трансформаторов - посол

Агентство США по международному развитию поставило в Николаев 7 мощных трансформаторов. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, передает УНН.

Портовый город Николаев неоднократно подвергался нападениям России. Агентство США по международному развитию недавно поставило 7 мощных трансформаторов для замены оборудования, поврежденного в результате российских атак и разрушения Каховской ГЭС - написала Бринк.

По ее словам, это помогло обеспечить электроэнергией более 400 домохозяйств Николаева.

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