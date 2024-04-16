США доставили в Украину 7 мощных трансформаторов - посол

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" создаст резервацию для избранных - бизнес-омбудсмен
Бизнес-омбудсмен Роман Ващук раскритиковал инициированный Гетманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса", заявив, что он создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.
Увольнения в Tesla ударили по высокоэффективным сотрудникам, отделы сократили, а два топ-менеджера ушли - СМИ
Tesla уволила более 10% своей глобальной рабочей силы, около 14 000 сотрудников, во всех отделах и на всех уровнях, чтобы сократить расходы и повысить производительность на фоне снижения прибыли и падения продаж.
К 11 годам за решеткой приговорили коллаборационистку, возглавившею "роспочту" во время оккупации Изюма
Женщина, которая возглавляла оккупационную "роспочту" в Изюме после захвата города, приговорена к 11 годам лишения свободы за коллаборационизм с конфискацией имущества и лишением прав на 15 лет.
Стефанишина: Украина сегодня является лидером переговорных процессов по членству в ЕС
Сейчас Украина является лидером в переговорах по членству в ЕС и делится своим опытом с балканскими странами, Молдовой и Грузией.
Луганские пограничники уничтожили четыре БТР и пять складов боекомплекта россиян - Лысогор
За прошедшую неделю пограничники Луганского отряда уничтожили четыре бронетранспортера, пять складов с боеприпасами и поразили 159 мест скопления вражеского личного состава.
В Одессе в эти выходные откроются для посещения Стамбульский и Греческий парки
Стамбульский и Греческий парки в Одессе откроются в эту субботу, 20 апреля, вместе с легендарной Потемкинской лестницей. Однако, движение по улице Приморской разрешено только на автотранспорте, не пешеходам.
На Херсонщине реализуют 4 проекта больниц под землей - ОВА
Четыре подземные больницы, включая перинатальный центр, операционную больницу, центр крови и инфекционную больницу, будут реализованы в Херсонской области.
В Запорожье неизвестные в военной форме пытались затолкать мужчину в авто: в ТЦК отрицают свою причастность к инциденту
Ряд Telegram-каналов распространил видео, из якобы Запорожья, где мужчины в военной форме пытаются затолкать в машину гражданского. Местный ТЦК и СП провел проверку и отметил, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки не причастны к событиям на видео.
Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале на фоне роста расходов из-за Лунного Нового года
Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале 2024 года, превысив ожидания и, как указали в Пекине, заложив хороший фундамент на весь год, благодаря правительственным планам стимулирования и увеличению промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основной капитал.