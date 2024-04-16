В Харькове частичное обесточивание, есть перебои в работе транспорта и влияние на водоснабжение - горсовет

В Харькове частичное обесточивание, не работает часть маршрутов наземного транспорта, сообщили в Харьковском горсовете во вторник, пишет УНН.

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"В Харькове из-за частичного обесточивания не работает часть маршрутов наземного транспорта", - говорится в сообщении горсовета в Telegram.

Как отмечается, в частности, без напряжения временно несколько участков контактной сети троллейбусов и трамваев.

"Кроме того, по требованию оператора системы распределения электроэнергии интервалы движения в метрополитене составляют 20 минут", - сообщили в мэрии.

"Также из-за недостатка электроэнергии некоторым абонентам воду подают с пониженным давлением. Также в городе частично не работают светофоры", - отметили в горсовете.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сохраняется дефицит электроэнергии для 200 тысяч абонентов Харькова. "Почасовые графики будут действовать и в дальнейшем", - указал он в Telegram.

В то же время, по его словам, продолжаются все необходимые работы для стабилизации ситуации.

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