Из-за непогоды отключения света в трех областях, временно обесточивалась шахта, в Харьковской области ограничения электроснабжения

В Украине из-за непогоды остались без электроснабжения 130 населенных пунктов в трех областях, в Донецкой области из-за грозы без света осталась шахта - под землей были 135 работников. В Черниговской области обесточивания из-за обстрелов. В Харьковской области до сих пор ограничения электроснабжения. Об этом сообщили во вторник в Минэнерго и ГСЧС, пишет УНН.

Детали

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня", - отметили в Минэнерго.

В вечерние пиковые часы, как указано, происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши.

Последствия непогоды

Как сообщили в ГСЧС, на 7:00 в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) были обесточены 130 населенных пунктов в 3 областях (Днепропетровская - 101, Кировоградская - 20, Киевская - 9).

"Вечером из-за непогоды отключалась высоковольтная линия в Днепропетровской области. Линия оперативно подключена", - сообщили в Минэнерго.

Также из-за грозы и шквального ветра отключилось оборудование на высоковольтной подстанции в Кривом Роге, обесточилось 145 тысяч бытовых потребителей, промышленность, частично - инфраструктура города. К вечеру потребителей запитали, отметили в ведомстве.

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В городе Днепр на высоковольтной подстанции отключилось оборудование, обесточились бытовые потребители, которые в течение получаса запитаны, добавили в министерстве

Из-за непогоды, как сообщается, также отключилась воздушная линия в Донецкой области, обесточились бытовые потребители и шахта (135 работников выведены на поверхность).

Последствия обстрелов

В течение суток Черниговская область подверглась обстрелам. Обесточены воздушные линии, отключены 2,5 тысячи потребителей в 19 населенных пунктах, указали в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Воды в пруду-охладителе достаточно. Все блоки временно оккупированной станции находятся в состоянии "холодный останов", - сообщили в Минэнерго.