В Кривом Роге восстановили электроснабжение после непогоды, в районе ночью сбили "шахед" - Вилкул

В Криворожском районе ночью сбит вражеский ударный дрон типа Shahed, в Кривом Роге после перебоев, вызванных погодными условиями, было восстановлено электроснабжение, сообщил во вторник глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

Ночью подразделениями ВК "Восток" в Криворожском районе уничтожено 1 БпЛА "Shahed-131/136". Спасибо ПВО! - написал Вилкул в Telegram.

Обстрелов из артиллерии и РСЗО в Криворожском районе, по его словам, не было.

"В Кривом Роге все службы, больницы, социальные учреждения - работают. Электроснабжение города после вчерашних отключений из-за непогоды восстановлено", - сообщил Вилкул.

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