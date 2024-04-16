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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровщины

Россияне нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровщины

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 05:15  •  6318 просмотра

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Россияне нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области, повредив дома, теплицы, транспортные средства и линии электропередачи.

Вечером и в ночь на 16 апреля враг нанес удары по Никопольскому району Днепропетровщины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Повреждены три дома, теплицы, легковушка и микроавтобус. Повреждена линия электропередачи. Без света осталась тысяча абонентов.

Поздно вечером военные ПвК "Восток" уничтожили шахед армии РФ в Криворожском районе.

Погибших и раненых нет.

Дополнение

В регионе также продолжается ликвидация последствий непогоды, которая бушевала накануне. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение почти 145 тысяч семей Криворожского района, написал Лысак.

армейцы рф обстреляли Никопольщину: под удар попали дома, авто и электросети, без жертв15 апреля 2024, 15:50 • 13350 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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