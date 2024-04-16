Россияне нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровщины
Киев • УНН
Россияне нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области, повредив дома, теплицы, транспортные средства и линии электропередачи.
Вечером и в ночь на 16 апреля враг нанес удары по Никопольскому району Днепропетровщины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Повреждены три дома, теплицы, легковушка и микроавтобус. Повреждена линия электропередачи. Без света осталась тысяча абонентов.
Поздно вечером военные ПвК "Восток" уничтожили шахед армии РФ в Криворожском районе.
Погибших и раненых нет.
Дополнение
В регионе также продолжается ликвидация последствий непогоды, которая бушевала накануне. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение почти 145 тысяч семей Криворожского района, написал Лысак.
армейцы рф обстреляли Никопольщину: под удар попали дома, авто и электросети, без жертв15 апреля 2024, 15:50 • 13350 просмотров
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