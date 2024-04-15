армейцы рф обстреляли Никопольщину: под удар попали дома, авто и электросети, без жертв

Российские захватчики 17 раз обстреляли Никопольщину. Били из артиллерии и дронов. Прошло без пострадавших, однако есть разрушения домов гражданских и коммуникационных сетей. О ситуации в регионе проинформировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В течение дня агрессор 5 раз бил по Никопольщине артиллерией. И 12 раз атаковал БпЛА. Досталось Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громадам. - написал Лысак.

Детали

Из-за этих атак в районе повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, законсервированное техническое здание и изуродованные электросети.

Также вражеским железом побиты микроавтобус и комбайн. Загорелась легковушка.

На остальной территории области в понедельник было спокойно.