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США арестовали 41 домен, который связывают с российской разведкой

США арестовали 41 домен, который связывают с российской разведкой

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 05:52  •  3797 просмотра

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США арестовали 41 интернет-домен, которые предположительно использовались агентами фсб для атак на чиновников. Домены были частью фишинговой кампании группы Callisto, нацеленной на похищение конфиденциальной информации.

США объявили в четверг об аресте 41 интернет-домена, которые вероятно использовали агенты российской разведки для попытки получить доступ к компьютерам и учетным записям электронной почты Пентагона, Государственного департамента и других служащих правительства США, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"Российское правительство запустило эту схему, чтобы украсть конфиденциальную информацию американцев, используя, казалось бы, законные учетные записи электронной почты, чтобы обманом заставить жертв раскрыть учетные данные", - заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако в своем заявлении.

По данным Министерства юстиции США, домены использовались в рамках "длительной и сложной кампании целевого фишинга" так называемой Callisto Group ("группы Каллисто"), оперативного подразделения в составе центра 18 федеральной службы безопасности россии (фсб).

Среди жертв были компании из США, бывшие сотрудники разведывательного сообщества США, бывшие и нынешние сотрудники Министерства обороны и Госдепартамента, а также сотрудники Министерства энергетики.

Министерство юстиции заявило, что Microsoft одновременно подала гражданский иск с целью ареста 66 интернет-доменов, которые, вероятно, используют Callisto Group, которую американский софтверный гигант называет Star Blizzard.

Microsoft заявила, что Star Blizzard в период с января 2023 года по август 2024 года атаковала более 30 организаций гражданского общества - журналистов, аналитические центры и неправительственные организации - с помощью фишинговых кампаний.

Дополнение

В декабре власти США выдвинули двум предполагаемым членам Callisto Group обвинения во взломе компьютерных сетей в Соединенных Штатах, Великобритании, других странах НАТО и Украине.

Ни один из них не находится под стражей, и считается, что оба находятся в россии.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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