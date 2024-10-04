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США арештували 41 домен, що пов'язують з російською розвідкою

США арештували 41 домен, що пов'язують з російською розвідкою

Київ • УНН

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США арештували 41 інтернет-домен, які імовірно використовувались агентами фсб для атак на урядовців. Домени були частиною фішингової кампанії групи Callisto, націленої на викрадення конфіденційної інформації.

США оголосили в четвер про арешт 41 інтернет-домену, які ймовірно використовували агенти російської розвідки для спроби отримати доступ до комп'ютерів та облікових записів електронної пошти Пентагону, Державного департаменту та інших службовців уряду США, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

"Російський уряд запустив цю схему, щоб вкрасти конфіденційну інформацію американців, використовуючи, здавалося б, законні облікові записи електронної пошти, щоб обманом змусити жертв розкрити облікові дані", - заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако у своїй заяві.

За даними Міністерства юстиції США, домени використовувалися в межах "тривалої і складної кампанії цільового фішингу" так званої Callisto Group ("групи Каллісто"), оперативного підрозділу у складі центру 18 федеральної служби безпеки росії (фсб).

Серед жертв були компанії зі США, колишні співробітники розвідувальної спільноти США, колишні і нинішні співробітники Міністерства оборони та Держдепартаменту, а також співробітники Міністерства енергетики.

Міністерство юстиції заявило, що Microsoft одночасно подала цивільний позов з метою арешту 66 інтернет-доменів, які, ймовірно, використовують Callisto Group, яку американський софтверний гігант називає Star Blizzard.

Microsoft заявила, що Star Blizzard у період із січня 2023 року по серпень 2024 року атакувала понад 30 організацій громадянського суспільства - журналістів, аналітичні центри та неурядові організації - за допомогою фішингових кампаній.

Доповнення

У грудні влада США висунула двом передбачуваним членам Callisto Group обвинувачення у зламі комп'ютерних мереж у Сполучених Штатах, Великій Британії, інших країнах НАТО та Україні.

Жоден із них не перебуває під вартою, і вважається, що обидва перебувають у росії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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