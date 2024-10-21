Среди пострадавших в Харькове есть беременная: показали последствия массированного удара рф

В результате массированного авиационного удара по Харькову вечером 20 октября пострадали 13 человек, среди которых женщина на 30-й неделе беременности. Зафиксированы попадания в двух районах города. Последствия атаки показали в областной прокуратуре в Telegram, передает УНН.

Детали

В Основянском районе армия РФ попала в нежилое здание в нескольких метрах от девятиэтажного жилого дома. Также повреждено офисное здание, химчистка, автомойка и более 20 авто.

Там, как сообщается, пострадали 12 человек: среди них 5 мужчин и 7 женщин. У людей травмы различной степени тяжести и острая реакция на стресс. Одна из пострадавших находится на 30-й неделе беременности.

В Киевском района города было попадание между АЗС и СТО. Получил ранения 34-летний оператор АЗС. Взрывной волной повреждены жилые дома.

Из изъятых обломков правоохранители предварительно установили, что для ударов по городу враг применил ФАБ-250 с УМПК.

Дополнение

Ранее сообщалось, что среди пострадавших в Харькове - ребенок.

Также в области двое пожилых людей погибли от вражеского обстрела поселка Новоплатоновка за прошедшие сутки.