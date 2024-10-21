Двоє загиблих та 12 поранених - наслідки обстрілів рф Харківщини за добу
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Харківської області загинуло двоє літніх людей у Новоплатонівці, 12 осіб поранено в Харкові. Пошкоджено житлові будинки, нежитлові будівлі та автомобілі.
У Харківській області двоє літніх людей загинуло від ворожого обстрілу селища Новоплатонівка минулої доби. Ще 12 людей постраждалого через російські удари по Харкову. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами Синєгубова, минулої доби фіксувались такі ворожі обстріли:
- 22:18 м. Харків, Основ’янський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 4 житлові будинки, 6 нежитлових будівель та 14 автомобілів. Постраждали 11 людей.
- 22:15 м. Харків, Київський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 житлових будинків, 8 нежитлових будівель та 3 автомобіля, АЗС. Постраждала 1 особа.
- 15:28 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, горіли конструктивні елементи житлового будинку. Під завалами виявлені тіло 71-річного чоловіка та тіло 72-річної жінки.
- 15:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Також голова ОВА повідомив, що за добу в результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 118 людей (серед них 3 дитини).
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