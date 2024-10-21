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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3072 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Одещині ворог знову атакував припортову інфраструктуру: були пожежі, але без жертв

Київ • УНН

 • 14626 перегляди

Російські війська завдали ракетного та дронового удару по Одеській області. Виникла пожежа через атаку рф на припортову інфраструктуру, але постраждалих немає. Сили ППО знищили ворожі безпілотники.

На Одещині ворог знову атакував припортову інфраструктуру: були пожежі, але без жертв

Російські війська завдали удару по Одеській області ракетами та безпілотниками. Виникла пожежа внаслідок атаки рф на припортову інфраструктуру, але постраждалих немає. Сили ППО знищили ворожі дрони. Про це повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог атакував Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Також через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі, постраждалих немає

- написав Кіпер.

З його слів, пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

"Після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені нашими силами протиповітряної оборони", - вказав Кіпер.

рф свідомо провокує продовольчу кризу атакуючи портову інфраструктуру України - Кулеба 10.10.24, 16:54 • 17578 переглядiв

Юлія Шрамко

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