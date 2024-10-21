В Одесской области враг снова атаковал припортовую инфраструктуру: были пожары, но без жертв

ukenru
Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
  •  119593 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  149354 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  176713 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  181163 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  162929 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  136802 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  114351 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102662 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100868 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113350 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

  •  78012 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

  •  83709 просмотра
В Киеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеских БпЛА

В Киеве прогремел взрыв после предупреждения о вражеских БпЛА

  •  80040 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  60005 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  94516 просмотра
публикации
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  94516 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  143556 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  146273 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  144446 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  172580 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  60005 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

  •  119595 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  101470 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  100304 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  89283 просмотра
Актуальное
В Одесской области враг снова атаковал припортовую инфраструктуру: были пожары, но без жертв

В Одесской области враг снова атаковал припортовую инфраструктуру: были пожары, но без жертв

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 05:49  •  6743 просмотра

Read in English

Российские войска нанесли ракетный и дроновой удар по Одесской области. Возник пожар из-за атаки рф на припортовую инфраструктуру, но пострадавших нет. Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники.

Российские войска нанесли удар по Одесской области ракетами и беспилотниками. Возник пожар в результате атаки рф на припортовую инфраструктуру, но пострадавших нет. Силы ПВО уничтожили вражеские дроны. Об этом сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками. В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет. Также из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет

- написал Кипер.

По его словам, пожары оперативно ликвидировали спасатели.

"После ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны", - указал Кипер.

рф сознательно провоцирует продовольственный кризис атакуя портовую инфраструктуру Украины - Кулеба10 октября 2024, 13:54 • 16403 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
odessaОдесса