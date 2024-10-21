В Одесской области враг снова атаковал припортовую инфраструктуру: были пожары, но без жертв

Российские войска нанесли удар по Одесской области ракетами и беспилотниками. Возник пожар в результате атаки рф на припортовую инфраструктуру, но пострадавших нет. Силы ПВО уничтожили вражеские дроны. Об этом сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками. В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет. Также из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет - написал Кипер.

По его словам, пожары оперативно ликвидировали спасатели.

"После ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны", - указал Кипер.

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