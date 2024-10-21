Двое погибших и 12 раненых - последствия обстрелов рф Харьковщины за сутки

В Харьковской области двое пожилых людей погибло от вражеского обстрела поселка Новоплатоновка за прошедшие сутки. Еще 12 человек пострадавшего из-за российских ударов по Харькову. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:

22:18 м. Харьков, Основянский район. В результате обстрела КАБ повреждены 4 жилых дома, 6 нежилых зданий и 14 автомобилей. Пострадали 11 человек.

22:15 м. Харьков, Киевский район. В результате обстрела повреждены 7 жилых домов, 8 нежилых зданий и 3 автомобиля, АЗС. Пострадал 1 человек.

15:28 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. В результате обстрела поврежден частный дом, горели конструктивные элементы жилого дома. Под завалами обнаружены тело 71-летнего мужчины и тело 72-летней женщины.

15:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела поврежден частный дом.

Также глава ОГА сообщил, что за сутки в результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений эвакуировали 118 человек (среди них 3 ребенка).

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