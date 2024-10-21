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Двое погибших и 12 раненых - последствия обстрелов рф Харьковщины за сутки

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 06:01  •  4462 просмотра

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В результате российских обстрелов Харьковской области погибли двое пожилых людей в Новоплатоновке, 12 человек ранены в Харькове. Повреждены жилые дома, нежилые здания и автомобили.

В Харьковской области двое пожилых людей погибло от вражеского обстрела поселка Новоплатоновка за прошедшие сутки. Еще 12 человек пострадавшего из-за российских ударов по Харькову. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

По словам Синегубова, за прошедшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:

  • 22:18 м. Харьков, Основянский район. В результате обстрела КАБ повреждены 4 жилых дома, 6 нежилых зданий и 14 автомобилей. Пострадали 11 человек.
  •  22:15 м. Харьков, Киевский район. В результате обстрела повреждены 7 жилых домов, 8 нежилых зданий и 3 автомобиля, АЗС. Пострадал 1 человек.
  •  15:28 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. В результате обстрела поврежден частный дом, горели конструктивные элементы жилого дома. Под завалами обнаружены тело 71-летнего мужчины и тело 72-летней женщины.
  •  15:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела поврежден частный дом.

Также глава ОГА сообщил, что за сутки в результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений эвакуировали 118 человек  (среди них 3 ребенка).

В Одесской области враг снова атаковал припортовую инфраструктуру: были пожары, но без жертв21 октября 2024, 05:49 • 5527 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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