Ворожий обстріл Харкова: 12 людей отримали поранення, пошкоджена інфраструктура
Київ • УНН
Вночі 20 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову, поранивши 12 людей. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, АЗС та автомобілі, у деяких районах відключено електроенергію.
Вночі 20 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову, внаслідок чого 12 людей отримали поранення. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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Згідно з інформацією, удари було здійснено приблизно о 22:00, і вражені три райони міста. Серед постраждалих – жінки віком від 22 до 53 років, чоловіки від 21 до 37 років та дитина.
Обстріли призвели до відключення електроенергії у деяких частинах Харкова. Пошкоджено багатоквартирні будинки, гаражі, автозаправні станції, приватні домоволодіння та автомобілі.
На місцях влучань активно працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, які займаються розслідуванням обстрілів та ліквідацією наслідків. Екстрені служби продовжують надавати допомогу постраждалим.
Харків під ударом: зросла кіслькість поранених до 9 осіб, серед них дитина - мер20.10.24, 23:17 • 57957 переглядiв