Харків під ударом: зросла кіслькість поранених до 9 осіб, серед них дитина - мер
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждало 9 осіб, у тому числі одна дитина. Пошкоджено АЗС, СТО, житлові будинки та лінії електропередач, частина міста залишилася без електропостачання.
Кількість постраждалих у Харкові після ворожого обстрілу збільшилася до 9 поранених. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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За уточненою інформацією, після ворожих ударів по місту у Київському районі було пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. Крім того, у Основʼянському районі виникли пошкодження багатоквартирних, приватних будинків і гаражів.
На жаль, серед постраждалих є одна дитина.
За даними від голови Харківської ОВА, частина Харкова нині без електропостачання.
Ворог обстріляв Харків: попередньо, 4 людей постраждали20.10.24, 22:32 • 33607 переглядiв