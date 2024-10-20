Харьков под ударом: возросло количество раненых до 9 человек, среди них ребенок - мэр
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Харькова пострадали 9 человек, в том числе один ребенок. Повреждены АЗС, СТО, жилые дома и линии электропередач, часть города осталась без электроснабжения.
Количество пострадавших в Харькове после вражеского обстрела увеличилось до 9 раненых. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, после вражеских ударов по городу в Киевском районе были повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. Кроме того, в Основянском районе возникли повреждения многоквартирных, частных домов и гаражей.
К сожалению, среди пострадавших есть один ребенок.
По данным от председателя Харьковской ОГА, часть Харькова сейчас без электроснабжения.
Враг обстрелял Харьков: предварительно, 4 человека пострадали20 октября 2024, 19:32 • 8505 просмотров