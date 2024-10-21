Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Ночью 20 октября российские войска нанесли удары по Харькову, ранив 12 человек. Повреждены жилые дома, гаражи, АЗС и автомобили, в некоторых районах отключена электроэнергия.
Ночью 20 октября российские войска нанесли удары по Харькову, в результате чего 12 человек получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Согласно информации, удары были осуществлены примерно в 22:00, и поражены три района города. Среди пострадавших - женщины в возрасте от 22 до 53 лет, мужчины от 21 до 37 лет и ребенок.
Обстрелы привели к отключению электроэнергии в некоторых частях Харькова. Повреждены многоквартирные дома, гаражи, автозаправочные станции, частные домовладения и автомобили.
На местах попаданий активно работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, которые занимаются расследованием обстрелов и ликвидацией последствий. Экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Харьков под ударом: возросло количество раненых до 9 человек, среди них ребенок - мэр20 октября 2024, 20:17 • 7746 просмотров