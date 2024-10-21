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Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 22:40  •  838 просмотра

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Ночью 20 октября российские войска нанесли удары по Харькову, ранив 12 человек. Повреждены жилые дома, гаражи, АЗС и автомобили, в некоторых районах отключена электроэнергия.

Ночью 20 октября российские войска нанесли удары по Харькову, в результате чего 12 человек получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Согласно информации, удары были осуществлены примерно в 22:00, и поражены три района города. Среди пострадавших - женщины в возрасте от 22 до 53 лет, мужчины от 21 до 37 лет и ребенок.

Обстрелы привели к отключению электроэнергии в некоторых частях Харькова. Повреждены многоквартирные дома, гаражи, автозаправочные станции, частные домовладения и автомобили.

На местах попаданий активно работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники, которые занимаются расследованием обстрелов и ликвидацией последствий. Экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Харьков под ударом: возросло количество раненых до 9 человек, среди них ребенок - мэр20 октября 2024, 20:17 • 7746 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
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