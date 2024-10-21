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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3732 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Серед постраждалих у Харкові є вагітна: показали наслідки масованого удару рф

Київ • УНН

 • 15758 перегляди

Внаслідок масованого авіаудару по Харкову постраждали 13 людей, у тому числі вагітна жінка. Зафіксовано влучання у двох районах міста, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Серед постраждалих у Харкові є вагітна: показали наслідки масованого удару рф

Внаслідок масованого авіаційного удару по Харкову ввечері 20 жовтня постраждали 13 людей, серед яких жінка на 30-му тижні вагітності. Зафіксовані влучання у двох районах міста. Наслідки атаки показали в обласній прокуратурі у Telegram, передає УНН.

Деталі

В Основʼянському районі армія рф влучила у нежитлову будівлю у декількох метрах від девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено офісну будівлю, хімчистку, автомийку та понад 20 авто.

Там, як повідомляється, постраждали 12 людей: серед них 5 чоловіків та 7 жінок. У людей травми різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес. Одна з постраждалих перебуває на 30-му тижні вагітності.

У Київському району міста було влучання між АЗС та СТО. Отримав поранення 34-річний оператор АЗС. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки.

З вилучених уламків правоохоронці попередньо встановили, що для ударів по місту ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що серед постраждалих у Харкові - дитина.

Також в області двоє літніх людей загинуло від ворожого обстрілу селища Новоплатонівка минулої доби. 

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