Серед постраждалих у Харкові є вагітна: показали наслідки масованого удару рф
Київ • УНН
Внаслідок масованого авіаудару по Харкову постраждали 13 людей, у тому числі вагітна жінка. Зафіксовано влучання у двох районах міста, пошкоджено будівлі та автомобілі.
Внаслідок масованого авіаційного удару по Харкову ввечері 20 жовтня постраждали 13 людей, серед яких жінка на 30-му тижні вагітності. Зафіксовані влучання у двох районах міста. Наслідки атаки показали в обласній прокуратурі у Telegram, передає УНН.
Деталі
В Основʼянському районі армія рф влучила у нежитлову будівлю у декількох метрах від девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено офісну будівлю, хімчистку, автомийку та понад 20 авто.
Там, як повідомляється, постраждали 12 людей: серед них 5 чоловіків та 7 жінок. У людей травми різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес. Одна з постраждалих перебуває на 30-му тижні вагітності.
У Київському району міста було влучання між АЗС та СТО. Отримав поранення 34-річний оператор АЗС. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки.
З вилучених уламків правоохоронці попередньо встановили, що для ударів по місту ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що серед постраждалих у Харкові - дитина.
Також в області двоє літніх людей загинуло від ворожого обстрілу селища Новоплатонівка минулої доби.