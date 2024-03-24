Среди координаторов атак на Одесскую область обнаружили сына военного - Кипер

Служба безопасности Украины постоянно мониторит и проверяет людей, которые могут быть коллаборационистами и координаторами атак на Одесскую область. С начала полномасштабной войны уже проверено более пяти тысяч человек. Об этом в интервью "Главком" сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

При этом, говорит Кипер, могут быть совсем парадоксальные случаи. Одним из таких координаторов оказался сын военного, который служит на фронте.

Недавно у нас обнаружили группу, которая должна была отработать определенные моменты. Когда задержали эту группу, то оказалось, что отец одного из ее участников вернулся с войны раненый, а его сын в это время за определенные средства вредит Украине, предоставляет информацию оккупантам - рассказал Кипер.

Напомним

Ночью враг продолжил атаки беспилотниками на юго-восточные области. Силы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотника над Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областями. Но в некоторых районах была повреждена портовая инфраструктура.

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников