Спутники РФ могли помочь Ирану уничтожить американский самолёт E-3 Sentry в Саудовской Аравии — CNN

За 2 дня до иранской атаки на американскую авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии над ней пролетели 14 российских разведывательных спутников. Собранные ими данные могли помочь Ирану нанести точный удар и уничтожить самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Телеканал проанализировал орбитальные данные вместе со специалистами Project Aurora и Cahan Space. Среди аппаратов был «Космос-2573», способный получать детальные изображения военных объектов, а также 8 спутников радиоэлектронной разведки, 2 аппарата с инфракрасными сенсорами и 3 радиолокационных спутника.

По оценке экспертов, аппараты двигались в последовательности, которая позволяла одновременно собирать различные типы разведывательной информации. В частности, они могли зафиксировать перемещение E-3 Sentry, который находился не на своем обычном месте базирования.

У CNN нет доказательств передачи данных Ирану

27 марта Иран уничтожил E-3 Sentry, который используется для дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Источники CNN считают, что масштаб разрушений на базе и точность иранских ударов было бы сложно обеспечить без геопространственной разведывательной информации

В то же время CNN подчеркивает, что не располагает российскими спутниковыми снимками и не обнаружила прямых доказательств того, что информацию именно с этих 14 спутников передали Ирану.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с разведывательными данными, сообщала, что Россия передавала Ирану информацию для нанесения ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

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